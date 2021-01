Cathy (32) und Mats Hummels (32) lachen mit diesem Selfie alle Trennungsgerüchte weg! Schon seit einiger Zeit wurde darüber spekuliert, dass die Eltern des gemeinsamen Sohnes Ludwig (3) womöglich ihn einer Ehekrise stecken – sogar ein endgültiges Liebes-Aus wurde diskutiert. Dass bei dem Paar offensichtlich alles in bester Ordnung ist, demonstrierte die Influencerin nun mit einem deutlichen Signal: Cathy postete auf ihrem Account ein verliebtes Pärchen-Pic der beiden – das erste seit August vergangenen Jahres!

Das niedliche Kuschel-Selfie der Eheleute teilte die 32-Jährige auf Instagram – Cathy strahlt bis über beide Ohren und auch Mats lächelt verschmitzt in die Kamera. "Kein perfektes Foto, aber das letzte Selfie ist auch schon lange her. Wahrscheinlich grinse ich deshalb so", schrieb die Moderatorin zu dem Schnappschuss. Scheint so, als wäre nichts an den Trennungsgerüchten dran, die in den vergangenen Monaten die Runde gemacht haben. Auch die Follower sind begeistert von der Aufnahme: "Es muss nicht perfekt, sondern echt sein", schwärmte eine Userin. Das sah die restliche Fangemeinde überwiegend ähnlich: "Ihr seht so glücklich aus."

Bereits an Weihnachten hatte Cathy Stellung zu den Behauptungen bezogen: "Nur, weil man nicht ständig Fotos voneinander postet, heißt das nicht, dass wir keine Zeit als Familie verbringen. Alle, die meinen Mann kennen, wissen, dass er nicht gerade der 'Matsfluencer' schlechthin ist!", stellte die Beauty derzeit augenzwinkernd auf Instagram klar.

Instagram / aussenrist15 Mats, Cathy und Ludwig Hummels

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels auf dem Oktoberfest 2018

