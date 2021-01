Ob diese Kandidatin die DSDS-Juroren auch mit ihrem Gesang überzeugen wird? Aktuell suchen Dieter Bohlen (66) und seine Jury-Kollegen in der RTL-Castingshow nach einem neuen Superstar und schippern dafür mit dem Casting-Schiff "Blue Rhapsody" über den Rhein. Dass der Poptitan allerdings nicht nur auf musikalisches Talent, sondern auch auf die Optik der Teilnehmer achtet, ist kein Geheimnis. Und in dem Punkt dürfte eine Kandidatin jetzt einen großen Vorteil haben: Sie präsentierte ihre Reize nämlich schon im Playboy!

Am Dienstag geht Isabella Laura Schulz an Bord des DSDS-Schiffes, die nicht grundlos als Kandidatin, die "mehr Kurven hat als der Rhein" angekündigt wird: Die Blondine aus Ober-Mörlen hat es mit ihren weiblichen Rundungen 2017 nämlich sogar schon in den Playboy geschafft! Dieter spricht sie auch gleich auf die sexy Bilder an und stellt überraschend klar: "Ich glaube, dass es eher Nachteile hat als Vorteile. Dass man direkt denkt: Die kann sowieso nichts anderes."

Isabella bereut ihre damalige Entscheidung jedoch keineswegs und erklärt stattdessen: "Das war so meine Rebellion. Ich war früher total schüchtern." Nachdem sie früher mit besagten Aktfotos schon einmal über ihren Schatten gesprungen ist, wagt sie bei DSDS nun die nächste Mutprobe. Ob sie die Juroren mit Corinne Bailey Raes Song "Put Your Records On" überzeugen kann?

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW.

ActionPress Dieter Bohlen beim DSDS-Casting im September 2020 in Rüdesheim

Instagram / dieterbohlen Die DSDS-Jury 2020: Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Isabella Laura Schulz bei DSDS 2021

