Gestern Abend ist DSDS in eine neue Runde gestartet. Zum 18. Mal sucht Dieter Bohlen (66) einen neuen Stern am Pop-Himmel. Dieses Jahr bekommt der Chefjuror erstmals Unterstützung von Musikerin Maite Kelly (41), Teenieschwarm Mike Singer (20) und Schlagerikone Michael Wendler (48) – der im Laufe der Dreharbeiten allerdings freiwillig seinen Juryposten aufgab. Eine weitere Neuerung der aktuellen Staffel: Die Castings fanden auf einem Schiff statt. Wie der Startschuss bei den Fans wohl angekommen ist?

Stimmlich hatte die Folge jedenfalls einiges zu bieten – zum Beispiel Kandidatin Ilaria Di Nieri, die mit ihrer Performance bereits Mikes goldene CD ergattern konnte. Ob die Zuschauer ähnlich begeistert gewesen sind? Insgesamt konnte "Deutschland sucht den Superstar" auf jeden Fall punkten: Die rund 450 Teilnehmer einer Promiflash-Umfrage zeigten sich angefixt und dürften auch in der kommenden Folge wieder einschalten. 60,1 Prozent fanden den Auftakt unterhaltsam, nur 39,9 Prozent hat er nicht gefallen.

In einem Punkt war sich das TV-Publikum allerdings einig: Von Michael Wendler schien niemand so wirklich angetan gewesen zu sein. "Der Wendler hat so was von null Persönlichkeit. Warum wollten die den überhaupt dabeihaben?", lautete nur ein vernichtendes Urteil auf Twitter.

TVNOW / Stefan Gregorowius Ilaria Di Nieri bei DSDS 2021

Instagram / mikesinger Mike Singer und Dieter Bohlen

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Ex-DSDS-Juror

