Jetzt verrät Eric Stehfest (31) mehr Details über die Geburt seines Töchterchens! Der einstige GZSZ-Star verkündete im August 2020: Er und seine Frau Edith Stehfest erwarten Nachwuchs Nummer zwei. Sechs Monate später ist sein Kind nun auf der Welt. Der Schauspieler ist stolzer Papa eines Mädchens geworden! Seiner Tochter gab er den Namen Aria Litera. Nur kurz nach den Baby-News plauderte der frischgebackene Zweifachvater nun noch ein bisschen mehr von seinem Wonneproppen.

Vom Mittagstisch aus melden sich Eric und Edith via Instagram-Story bei ihrer Netz-Community, um von der Geburt der kleinen Aria zu berichten. Der TV-Star erzählte stolz, dass sie am 11. November um 22:20 Uhr auf die Welt gekommen sei. Schnell korrigierte er sich jedoch und stellte klar, dass sein Töchterchen am 11. Januar geboren wurde. "Sorry, ich bin noch etwas verpeilt vom Wochenbett", entschuldigte sich der Dresdener. Wie er weiter verriet, sei er aber nicht nur er etwas "schlaftrunken", sondern auch seine Gattin und das Baby.

Edith gab außerdem preis, dass die Entbindung richtig schnell gewesen sei, wovon sie überrascht war. "Alles gesund und wundervoll und einfach die krasseste kürzeste Geburt. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass man innerhalb von zwei Stunden einen Menschen zur Welt bringen kann", staunte die 26-Jährige. Aria sei einfach "eine Kriegerin", schwärmte auch Eric.

