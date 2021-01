Eric Stehfest (31) schwelgt im Vaterglück! Im August 2020 hatte der ehemalige GZSZ-Darsteller große Neuigkeiten verkündet und verraten, dass er und seine Frau Edith Stehfest zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten. Damals hatte der 31-Jährige bereits erzählt, dass der Stichtag für Januar 2021 ausgerechnet worden sei – und an diese Voraussage hat sich sein kleines Mädchen ganz genau gehalten: Erics Tochter hat jetzt das Licht der Welt erblickt!

Der Schauspieler teilt nun ein süßes erstes Familienfoto auf Instagram: Darauf kuschelt er sich ganz eng an seine Edith, während die ihrer kleinen Maus die Brust gibt. In einem Kommentar zu dem Post schwärmt Eric von seinem Kind und gibt dabei auch den Namen preis: "Meine Tochter Aria Litera Stehfest hat bereits jetzt mein Leben verändert." Die vergangenen Monate – in denen sich die heutigen Zweifach-Eltern auch um einen Gerichtsprozess sorgen mussten – seien für die zwei "eine harte Prüfung gewesen". Die Tage vor Arias Entbindung und die Geburt selbst hätten die beiden aber nur noch mehr zusammengeschweißt.

Den Grund dafür, warum das Familienleben der Stehfests aktuell besonders harmonisch sei, liefert Eric ebenfalls: "Das hat eine Menge damit zu tun, dass ich den Mut hatte, die weibliche Energie in mir anzunehmen und sie zu zeigen. Wir sind Krieger des Hellen und werden nicht aufhören, an die Liebe zu glauben", so der Ex-Let's Dance-Teilnehmer. Er schließt seinen Beitrag mit freudigen Worten ab: "Yeah! Ich habe eine Tochter!"

Anzeige

Getty Images Edith und Eric Stehfest bei der Premiere zu "9 Tage wach"

Anzeige

Instagram / edithstehfest_lottalaut Eric und Edith Stehfest im August 2020

Anzeige

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest, Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de