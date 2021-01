Heidi Klum (47) nimmt ihre Fans mit in die Dusche! Seit fast drei Jahren schwebte die Germany's next Topmodel-Gastgeberin mit Musiker Tom Kaulitz (31) auf Wolke sieben. Mit regelmäßigen Postings lässt sie auch ihre Fans an ihr Liebesglück teilhaben – ein heißes Bettfoto hier, ein inniges Kussvideo da. Und auch gemeinsam unter der Dusche zeigten die Turteltauben sich bereits im Netz. Aber der Tokio Hotel-Gitarrist ist nicht der Einzige, den Heidi gerne abbraust. Auch ihre Hunde kamen nun in den Badegenuss.

Dienstags ist im Hause Klum-Kaulitz offenbar (Hunde)Waschtag! Diesmal war Heidi an der Reihe, die gemeinsamen Vierbeiner abzuduschen. Eine lästige Aufgabe für die 47-Jährige? Keineswegs! Auf Instagram teilte sie zwei Schnappschüsse von der Wasch-Aktion. Besonders viel Spaß schien Heidi mit Toms Vierbeiner Anton zu haben. Der irische Wolfshund hat etwa eine Schulterhöhe von 85 Zentimeter und somit besonders viel Platz für Schmutz.

Die Modelmama befindet sich derzeit mit ihrer gesamten Familie, inklusive ihrer Hunde, wegen der neuen GNTM-Staffel in Berlin. Die Drehpausen nutzt der Klum-Clan gerne mal, um die Bundeshauptstadt zu erkunden. Klar, dass die Fellnasen bei dem nasskalten Wetter auch mal gewaschen werden müssen.

Getty Images Heidi Klum, Topmodel

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Hunden im Januar 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2020

