Anonyme Frauen hatten kürzlich Nachrichten veröffentlicht, die Armie Hammer (34) als Sadist und sogar als Kannibale outen sollten. Seitdem häufen sich die Vorwürfe gegen den Schauspieler: Er habe Freude daran, seine Sexpartnerinnen über alle Maßen zu quälen und zu demütigen. Zwar streitet Armie alles ab, dennoch zog er Konsequenzen aus dem Skandal und gab aus freien Stücken eine Hauptrolle, für die er demnächst gedreht hätte, ab. Josh Duhamel soll ihn nun ersetzen.

Armie sollte in wenigen Wochen für "Shotgun Wedding" vor der Kamera stehen – dem neuen Film von und mit Jennifer Lopez (51). Die Sängerin muss sich nach seiner Absage allerdings nach einer anderen männlichen Hauptrolle umsehen. Laut dem Onlineportal The Hollywood Reporter sei im Rahmen der Überlegungen der Name Josh Duhamel (48) gefallen. Der 48-Jährige hat sich vor allem durch seine Auftritte in "Safe Heaven" und Transformers einen Namen gemacht.

Inhaltlich soll es in "Shotgun Wedding" um ein Hochzeitspaar – gespielt von J.Lo als Braut und möglicherweise Josh als Bräutigam – gehen, das kurz vor der Trauung kalte Füße bekommt. Allerdings haben sich bereits die Familien der Verlobten an einem traumhaften Reiseziel versammelt, wo die Feier stattfinden soll. Als sei der familiäre Zwist noch nicht nervenaufreibend genug, wird die gesamte Hochzeitsgesellschaft auch noch in ein Geiseldrama verwickelt.

Getty Images Armie Hammer im Januar 2019

Getty Images Jennifer Lopez im Dezember 2020

Getty Images Josh Duhamel im August 2018

