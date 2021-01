Die neue Kitchen Impossible-Staffel steht in den Startlöchern! Bereits seit 2014 flimmert die beliebte Kochshow mit Gastgeber Tim Mälzer (49) über die TV-Bildschirme. Dabei reist der Profi am Herd stets in andere Länder, um die dortigen Kulturen und traditionellen Gerichte genau unter die Lupe zu nehmen. Für die kommenden Folgen konnte allerdings nur in Deutschland gedreht werden. Jetzt steht auch das Datum der ersten Ausstrahlung fest!

Wie DWDL berichtete, müssen sich die Kochfans nicht mehr lange gedulden: Bereits am 14. Februar geht das Vox-Format in die nächste Runde. Am Sendeplatz hat sich nichts geändert. Tim und sein jeweiliger Sendungsrivale machen weiterhin zur Primetime immer sonntags ab 20:15 Uhr die Küche unsicher – diesmal allerdings lediglich in Deutschland und Österreich. Als Konkurrenten treten diesmal Lucki Maurer, Daniel Gottschlich, Alexander Wulf, Sepp Schellhorn und Sven Elverfeld an.

Die neue Staffel ist jedoch nicht allzu lange zu genießen: In diesem Jahr wird es nur sechs neue Folgen zu sehen geben. Und auch der Abschluss verläuft nicht wie gewohnt mit einem Duell zwischen den Namensvettern Tim Mälzer und Tim Raue (46) – stattdessen soll es eine "Best Friends"-Folge geben, zu der auch Alexander Herrmann (49) dazustoßen wird. Dabei tritt jeweils einer gegen das Duo an.

TVNOW / Ruprecht Stempell Tim Mälzer bei "Kitchen Impossible"

TVNOW/PA/Frank May Tim Raue bei "Kitchen Impossible"

Instagram / alexander_herrmann_offiziell Alexander Herrmann, Koch

