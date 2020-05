Wie geht es 2020 mit Kitchen Impossible weiter? In der beliebten Vox-Kochshow treten verschiedene Spitzenköche gegeneinander an und liefern sich im Ausland kulinarische Duelle. Da aufgrund der aktuellen Lage das Reisen jedoch nur sehr eingeschränkt möglich ist, haben sich die TV-Produzenten einen Alternativplan überlegt: Statt in Finnland oder Kanada schwingen Tim Mälzer (49) und Co. die Kochlöffel in diesem Jahr einfach in Deutschland!

Eine Sendersprecherin erklärte jetzt gegenüber Bild, dass die aktuelle Krise für die gesamte Branche eine große wirtschaftliche Herausforderung sei. "Als Zeichen der Solidarität und natürlich auch zum Schutz der Gesundheit aller am Dreh beteiligten Personen" werde die neue "Kitchen Impossible"-Staffel deshalb hauptsächlich im Inland und im deutschsprachigen Raum gedreht. Die deutsche Gastronomieszene sei vielfältig genug, um die Köche vor große kulinarische Herausforderungen zu stellen.

Doch nicht nur die Kochsendung muss an die Gegebenheiten angepasst werden – auch einige RTL-Shows werden in diesem Jahr anders als üblich produziert. Unter anderem soll Das Sommerhaus der Stars 2020 nicht in Portugal, sondern in Deutschland stattfinden. Im Vergleich zu "Kitchen Impossible" spielt der Drehort für das Promi-Format allerdings kaum eine Rolle.

Anzeige

MG RTL D / Endemol Shine Tim Mälzer in Italien bei "Kitchen Impossible"

Anzeige

MG RTL D / Ralf Jürgens Tim Raue, Tim Mälzer, Roland Maria Schnurr und Roland Trettl

Anzeige

TVNOW / Max Kohr Laura Müller und Michael Wendler in "Das Sommerhaus der Stars"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de