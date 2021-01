Schon wieder alles aus und vorbei zwischen Clare Crawley und ihrem Verlobten Dale Moss! Erst vor einigen Monaten verteilte die Blondine in der US-amerikanischen Version von Die Bachelorette ihre Rosen. Bereits in der vierten Folge war die junge Frau von dem einstigen NFL-Star so begeistert, dass sie das TV-Format kurzer Hand für ihn abbrach. Kurz darauf ging Dale im November des vergangenen Jahres vor seiner Liebsten sogar auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Die einstigen Turteltauben haben sich jetzt allerdings schon wieder getrennt!

"Ich wollte euch mitteilen, dass Clare und ich beschlossen haben, getrennte Wege zu gehen", erklärte Dale auf seinem Instagram-Profil. Zwar sei ihnen diese Entscheidung nicht leicht gefallen, aber sie hätten gemeinsam entschieden, dass es besser für sie sei, wenn sie nicht mehr zusammen durchs Leben gehen, heißt es in dem Post weiter. Während der Sportler seine Follower dazu aufrief, seine Privatsphäre und die seiner Ex-Verlobten zu respektieren, hüllt sich Clare um die Trennung bislang noch in Schweigen.

Schon von Beginn an wurde die Beziehung der beiden Reality-TV-Stars nicht nur von den Medien skeptisch beäugt, sondern auch von dem Moderator der Kuppelshow. Er unterstellte ihnen, sich schon vor der Show gekannt zu haben. In einem Interview verneinte Clare dies allerdings vehement.

Getty Images Clare Crawley, Reality-TV-Sternchen

Instagram / dalemoss13 Dale Moss, Mai 2020

Instagram / clarecrawley Clare Crawley, ehemalige US-Bachelorette

