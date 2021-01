Paulina Ljubas (24) gibt ein Gesundheitsupdate! Vor wenigen Tagen versetzte die ehemalige Köln 50667-Darstellerin ihre Fans in Sorge: Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie extreme Bauchschmerzen hatte und zusammengebrochen war. Zudem klagte sie über Übelkeit und Schüttelfrost. Nach einem mehrtägigen Klinikaufenthalt meldet sich Paulina jetzt aber wieder aus ihren heimischen vier Wänden zurück – und verrät, wie es ihr mittlerweile geht.

In ihrer Instagram-Story erklärt die 24-Jährige: "Bezüglich meiner Blinddarmentzündung – es hat sich scheinbar von selbst gelegt. Also wenn ich da ein bisschen fester reindrücke, dann merke ich das schon noch." Ansonsten gehe es ihr aber wieder deutlich besser. Sie habe in den letzten Tagen viel geschlafen und viel Wasser getrunken.

Ganz aufatmen kann Paulina aber leider noch nicht. Auch wenn es ihr inzwischen wieder besser geht, bestehe laut ihrem Arzt die Möglichkeit, dass sich ihr Blinddarm wieder entzündet. "Aber ich glaube, beim nächsten Mal lasse ich ihn mir dann entfernen. Ich war dieses Mal irgendwie nicht bereit dazu und hatte auch ein bisschen Angst", erzählt die Freundin von Love Island-Star Henrik Stoltenberg.

Paulina Ljubas, Influencerin

Paulina Ljubas, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin

Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas im Januar 2021 in Frankreich

