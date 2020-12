Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas (24) plaudern aus dem Nähkästchen! Seit über einem Monat sind der diesjährige Love Island-Kandidat und die ehemalige Köln 50667-Darstellerin bereits offiziell ein Paar. Und noch immer schweben die beiden auf Wolke sieben. Aber wie haben sie sich eigentlich kennengelernt? Tatsächlich spielt Paulinas Mama eine ganz besondere Rolle in ihrer Kennenlerngeschichte, wie die beiden nun bei einer Frage-Runde verrieten.

"Es fing damit an, dass meine Mutter 'Love Island' geguckt hat. Sie hat mich dann angerufen und gemeint: 'Paulina, da ist ein Typ, der ist hundertprozentig etwas für dich'", erzählte die 24-Jährige in Henriks Instagram-Story, während die zwei sich immer wieder verliebte Blicke zuwarfen. Kennengelernt hätten sie sich jedoch zufällig durch einen gemeinsamen Freund, wie Henrik hinzufügte.

Und Paulinas Mutter sollte recht behalten. Denn bei ihrem ersten Aufeinandertreffen war die Laiendarstellerin direkt hin und weg von dem Flirtshow-Casanova: "Als ich Henrik das erste Mal gesehen habe... also klar, erstmal ist er sehr hübsch, aber er hat so eine Boss-Aura, er ist sehr selbstbewusst, das hat mir gefallen", schwärmte sie in ihrer Story und auch Henriks Interesse war von Anfang an geweckt: "Ich hab' sie gesehen und direkt gemerkt, dass sie etwas ganz Gefährliches an sich hat."

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Laiendarstellerin

Instagram / paulina_ljubas Paulina und Henrik im November 2020

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Bekanntheit

