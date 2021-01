Schon in wenigen Wochen ist es wieder so weit: The Masked Singer geht in die nächste Runde! Nachdem das Finale der drittel Staffel erst Ende November über die TV-Bildschirme geflimmert war, läuft schon am 16. Februar die vierte Ausgabe an. Damit geht demnächst auch das muntere Rätselraten um die Promi-Identitäten wieder los! Vorab müssen aber erst einmal die neuen Kostüme enthüllt werden. Im Netz gibt der Sender ProSieben jetzt erste Hinweise auf die Verkleidungen – und die Fans raten direkt drauflos!

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal der beliebten Show wurde jetzt ein kurzer Clip veröffentlicht: Darin ist eine flauschige pinke Version des "The Masked Singer"-Logos zu sehen, besetzt mit einigen Sternen – im Hintergrund ist eine träumerische und auch etwas ulkige Melodie zu hören. Schon jetzt haben die Fans zahlreiche Theorien: Besonders oft wird ein Einhorn vermutet, aber auch ein flauschiger Superheld, eine Fee, ein Phantom oder eine Prinzessin.

In einem weiteren Teaser ist zudem eine goldene "The Masked Singer"-Maske zu sehen, die von einem sandfarbenen Fell eingerahmt wird und über einige Diamanten verfügt. Die Hintergrundmusik ist ein aufgedrehter Electro-Song. Hier vermuten die User einen Löwen, einen Golden Retriever, ein Eichhörnchen, einen Fuchs oder einen Goldhamster.

ProSieben/Willi Weber Das Nilpferd bei "The Masked Singer" 2020

The Masked Singer, ProSieben Das Alien im "The Masked Singer"-Halbfinale 2020

ProSieben/Willi Weber Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger als Erdmännchen im "The Masked Singer"-Finale 2020

