Jennifer Lopez (51) haut das Publikum nicht nur gesanglich vom Hocker! Heute wird in Washington D.C. Joe Biden (78), der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, bei einer aufwendigen Zeremonie vereidigt – bei der natürlich auch einige Stars mit von der Partie sind. Neben Lady Gaga (34), Justin Timberlake (39) und Demi Lovato (28) gibt auch Jennifer ihr Gesangstalent in diesem Rahmen zum Besten. Doch die "Let's Get Loud"-Interpretin liefert nicht nur musikalisch einen Top-Auftritt ab – sondern flasht die Zuschauer auch mit ihrem Look!

Bilder der Veranstaltung zeigen Jennifer bei ihrer Performance der Songs "America the Beautiful" und "This Land Is Your Land" – komplett in Weiß. Sie trägt eine Schluppenbluse und eine weite Hose. Dazu kombiniert sie einen weiten, knöchellangen Mantel und weiße High Heels. Ihre Haare hat sie zu einem Zopf gebunden, sodass ihre silberfarbenen Ohrringe zur Geltung kommen.

J.Lo ist jedoch nicht der einzige Hingucker des Events. Vor ihr trat Lady Gaga in einem engen schwarzen Kleid mit einem bodenlangen roten Rock auf. Viele Fans erinnerte der Look an Jennifer Lawrence (30)' Outfit in Die Tribute von Panem – The Hunger Games. Ihr Filmcharakter Katniss Everdeen trägt ein ähnliches Dress.

