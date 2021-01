Niko Griesert (30) wurde in der ersten Folge von Der Bachelor mit einigen ganz besonderen Mitbringseln überrascht. Am Mittwochabend startete der TV-Junggeselle seine Suche nach der ganz großen Liebe. Dabei lernte er zunächst die meisten seiner 22 Kandidatinnen kennen. Einige seiner zukünftigen Herzdamen brachten dem Osnabrücker direkt ein kleines Geschenk mit – und diese Aufmerksamkeiten hatten es teilweise in sich: Niko wurde unter anderem mit einer Chilischote, einem Anker und einer spontanen Yoga-Lektion beschenkt.

Die erste Bachelor-Lady mit einem kleinen Präsent war Melissa Lindner (27). Sie ist leidenschaftliche Fußballerin und Schiedsrichterin und brachte Niko daher kurzerhand als Andenken eine Gelbe Karte mit. Auch Nadine Ackermanns (25) Geschenk, ein Ankerarmband, hat etwas mit ihrem Lieblingshobby zu tun. Sie betreibt unheimlich gerne Wassersport. Richtig Action gab es bei Hannah Kerschbaumer (28). Sie rollte direkt eine Yogamatte auf dem roten Teppich aus und zeigte Niko einige Übungen. Am meisten konnte ihn aber wahrscheinlich Esther Kobelt begeistern. Von ihrem selbstgemalten Bild war er hin und weg: "Das ist ja wahnsinnig schön."

Weniger angetan war der Rosenkavalier aber wohl von Stefanie Gheregas Mitbringsel. Sie überredete Niko – zu seinem Entsetzen – dazu, mit ihr eine Chilischote zu essen, obwohl ihm scharfes Essen eigentlich gar nicht gefällt. "Ich hätte lieber Nein sagen sollen", fiel daher auch sein Fazit aus, nachdem er die Chili heimlich ausgespuckt hatte.

