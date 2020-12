Sollten da nicht mehr Ladys sein? Am 20. Januar 2021 ist es endlich soweit – die elfte Staffel von Der Bachelor wird bei RTL und TVNow zu sehen sein. Und langsam wird aus der Vorfreude Ernst: Denn nicht nur Rosenkavalier Niko Griesert (30) wurde bereits enthüllt, auch seine 22 Kandidatinnen sind schon bekannt! Ein mittlerweile gelöschtes Promo-Foto für die erste Folge lässt nun jedoch Fragen offen: Warum waren auf dem Pic nur 17 Mädels zu sehen?

Wie RTL nun erklärt, gab es im Produktionsteam einen positiven Corona-Fall. Demnach hat sich ein Make-up-Artist mit dem neuartigen Virus infiziert haben. Alle Kandidatinnen, die mit der Person in Berührung gekommen waren, haben sich daraufhin in Quarantäne begeben. Für Linda-Caroline Nobat (25), Jacqueline Bikmaz, Kim-Denise Lang (23), Denise Hersing (25) und Debora Goulart (24) bedeutete das augenscheinlich, dass sie nicht am Fotoshooting für die erste Nacht der Rosen teilnehmen konnten – diese fünf Beautys fehlen nämlich auf dem Gruppenbild.

Obwohl sie in der ersten Episode des beliebten TV-Formats womöglich nicht zu sehen sein wird, konnte Kandidatin Debora bereits Eindruck beim deutschen Fernsehpublikum hinterlassen. 2019 trat sie nämlich bei Germany's next Topmodel an und schaffte es dort unter die letzten 30. Obwohl sie die Show damals schon früh verlassen musste, angelte sie sich danach einige Modeljobs.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TVNOW / René Lohse Niko Griesert, der Bachelor 2021

TVNOW "Der Bachelor"-Kandidatin Kim-Denise

TVNOW "Der Bachelor"-Kandidatin Debora

