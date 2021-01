Heute ist es so weit: Die dritte Dschungelshow-Truppe zieht in das Tiny House! Nach Ex-Playmate Bea Fiedler (63), DSDS-Skandalnudel Lydia Kelovitz und dem ersten Prince Charming-Sieger Lars Tönsfeuerborn (30) ist jetzt die nächste Dreier-Kombi an der Reihe: Ex-Bachelor Oliver Sanne (34), Kampf der Realitystars-Finalist Sam Dylan (29) und Temptation Island-Diva Christina Dimitriou (29) kämpfen um den Einzug ins Halbfinale und das goldene Ticket fürs Dschungelcamp 2022. In einem Teaser sind jetzt vor der TV-Ausstrahlung ihre ersten Minuten als Team zu sehen...

Via RTL.de veröffentlichte der Sender jetzt einen kurzen Clip. Hier sieht man Oli, Sam und Christina bei ihrem Einzug in ihr Tiny House – wie alle anderen Gruppen vor ihnen können sie kaum fassen, wie wenig Platz sie in den kommenden Tagen haben werden. "Aber das ist nicht alles, oder?", platzt es bereits nach wenigen Sekunden aus Sam heraus. Doch schon kurz darauf hebt sich seine Laune wieder: "Wir haben Alkohol-Gläser! Das fängt schon mal gut an!", jubelt der ehemalige "Prince Charming"-Boy. Oli gibt sich anfangs noch ziemlich zurückhaltend. Und Christina? Die ist hauptsächlich mit der prekären Toilettensituation beschäftigt.

In einem weiteren Trailer zur heutigen Folge war bereits angedeutet worden, dass es nicht lange so ereignislos zwischen den neuesten Bewohnern bleiben wird. So stichelte Sam im Sprechzimmer gegen die Freundin von Aleksandar Petrovic (29): "Ich bin nicht so ein Fan von so Ghetto-Bitches." Zudem ist Christina nicht gerade für ihre zurückhaltende und verständnisvolle Art bekannt. Was denkt ihr: Knallt es heute Abend in der Dschungelshow? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Dimitriou in der Dschungelshow

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Sanne in der Dschungelshow

TVNOW / Stefan Gregorowius Sam Dylan in der Dschungelshow

