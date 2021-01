Anne Wünsche (29) hat ihre Traumwohnung gefunden! Ende vergangenen Jahres verriet die Laiendarstellerin: Sie sehne sich nach einem Tapetenwechsel! Deshalb suche die einstige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin nach einem neuen Heim, um so schnell wie möglich umziehen zu können. Jetzt hat sie es auch gefunden, und nicht nur das: Die Influencerin gewährt ihren Followern nun sogar einen ersten Einblick in ihre neuen vier Wände.

"Wir haben die Schlüssel", freut sich Anne in einem YouTube-Video, in dem sie eine Tour durch ihr neues Zuhause gibt. Sie zeigt erst die Küche, dann geht sie weiter in die Zimmer ihrer beiden Töchter Juna und Miley und auch in ihres. Alle drei Räume seien kleiner als in ihrer alten Wohnung – doch das sei nicht weiter schlimm, meint die Berlinerin, da das Highlight des Apartments alle Minuspunkte wieder ausmerze. Gemeint ist ihr Garten. "Wir haben wirklich keinen großen Garten, aber es reicht völlig aus für uns, und ich habe schon nachgefragt, hier wird auf jeden Fall noch ein Pool hinkommen. Ich bin wirklich mega, mega happy", betont die 29-Jährige.

Das einzige Problem: Die Nachbarn in der Wohnung über ihr haben einen Wasserschaden. "Der Boden muss ausgewechselt und die Wand muss gemacht werden", erzählt Anne. Aber es gibt einen Lichtblick: Sie darf ihr neues Domizil trotz der notwendigen Reparaturen schon beziehen. Sie solle einfach ihre Möbel um den Schaden "drumherum stellen".

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, YouTuberin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

