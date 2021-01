Kommt Samiras Brautkleid noch rechtzeitig an? Nach der Geburt ihres kleinen Jungen steht für die ehemalige Love Island-Bekanntheit und ihren Partner Yasin, den sie in dem Kuppelformat kennengelernt hatte, noch die lange geplante Hochzeit an. Die hätte ursprünglich schon im vergangenen Jahr stattfinden sollen, wurde aufgrund der aktuellen Situation jedoch verschoben. Nun steht der Termin zwar fest, doch neben der Vorfreude ist die Neu-Mama angespannt – der Grund: Samira fürchtet, dass ihr Kleid nicht pünktlich geliefert wird!

Wann genau die Hochzeitsglocken läuten werden, behielten Yasin und Samira für sich. Doch in ein paar Tagen oder Wochen könnte es bereits soweit sein. "Ich hab nur ein Problem, ich hoffe, dass mein Kleid jetzt die Tage einfach mal ankommt", verriet die baldige Ehefrau im Rahmen einer Instagram-Fragerunde. Bestenfalls soll das Outfit dann auch prompt passen, ansonsten würden sich die Planungen verzögern. "Konnte leider nur online bestellen, was ich total doof finde", erklärte Samira diesbezüglich.

Ihr Bald-Gatte Yasin scheint hingegen total entspannt zu sein. "Wir freuen uns schon mega drauf", versicherte der Bartträger kurz nach dem Erhalt eines fixen Hochzeitstermins. Mit dem Jawort wird sich im Leben der Realitystars einiges ändern: So wird die dunkelhaarige Schönheit dann beispielsweise auch Yasins Nachnamen annehmen.

