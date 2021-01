Jetzt spricht Melody Haase (26) Klartext! In der achten Folge von #CoupleChallenge ging es ordentlich zur Sache – die Dunkelhaarige mit dem beeindruckenden Po verbrachte die Nacht mit Davide Tolone (21) und Siria Campanozzi (21). Doch am Morgen danach behauptete das Pärchen einfach, dass mit Melo nichts passiert wäre. Im Promiflash-Interview verriet die Sängerin nun genau, was zwischen ihr, Davide und Siria an dem Abend im Couple-Camp lief.

Tatsächlich kam es nicht zum Geschlechtsverkehr. "Was genau lief, war: Knutschen und jeder hat jeden angefasst. Ich muss sagen – obwohl man es von mir vielleicht anders erwartet – das ist meine Grenze im TV", erklärte Melody retrospektiv die Situation. Doch auch ohne vollzogenen Akt fand sie das Erlebnis prickelnd: "Es war schön, sich 'von der Bettdecke geschützt', endlich berühren zu können." In der Show verriet sie, dass sie die Genitalien von Davide und Siria berührt hat und die beiden im Gegenzug auch ihres.

Für die ehemalige DSDS-Kandidatin ist Sex im TV mittlerweile kein Thema mehr. "Inzwischen ist es fast schon normal, dass in Realityshows mehr gemacht wird. Egal ob Selbstbefriedigung oder Sex zwischen Kandidaten, der Zuschauer wird in die intimsten Situationen mitgenommen. Mir wäre das zu viel", verriet Melody.

Instagram / siriacampanozzi TV-Pärchen Davide und Siria

Instagram / melodyraabbit Sängerin Melody Haase

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Siria und Davide, "Temptation Island"-Teilnehmer

