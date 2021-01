Sucht Claudia Obert (59) etwa keine ernsthafte Beziehung? Die Lebedame ist momentan in ihrer eigenen Datingshow namens Claudias House of Love zu sehen – und lässt darin wahrlich nichts anbrennen. Einige Männer mussten die Sendung bereits verlassen, unter ihnen auch der sportliche Aytunc Günde. Er erzählte Promiflash nun, dass Claudia seiner Meinung nach sowieso nicht an einer richtigen Partnerschaft interessiert sei!

Er habe an dem Format teilgenommen, um Claudia kennenzulernen und zu sehen, wie sie ist – er finde nämlich, dass sie eine ziemlich coole Frau sei. Jedoch hätten beide wohl leider nicht dieselben Vorstellungen gehabt: "Ich kann nun sagen, dass sie nicht die passende Frau für mich ist, weil sie keine Absichten für eine ernsthafte und langfristige Beziehung hat", stellt der Fitness-Liebhaber gegenüber Promiflash klar. Dennoch könne er sich vorstellen, etwas auf freundschaftlicher Basis mit der Geschäftsfrau zu unternehmen.

Zuvor hatte der 32-Jährige bereits eine Theorie entwickelt, warum ausgerechnet er das Haus der Liebe verlassen musste: "Ich glaube, Claudia mag keine Männer, die putzen", vermutete Aytunc. Er hatte im Haus stets für Sauberkeit und Ordnung gesorgt.

"Claudias House of Love" – immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, TV-Gesicht

Anzeige

© Joyn Aytunc Günde und Claudia Obert bei "Claudias House of Love"

Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de