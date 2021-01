Bei Claudias House of Love lichten sich nach und nach die Reihen! Mittlerweile kämpfen nur noch sieben Single-Männer um das Herz der Society-Lady Claudia Obert (59). Während sich Nikolai Tregor in Folge drei selbst dazu entschlossen hatte, auszusteigen, wurde Aytunc Günde von Claudia selbst nach Hause geschickt. Mit Promiflash sprach er nun über seinen Exit: Wie erklärt er sich die Entscheidung?

"Ich überlege heute noch, woran es lag, dass der Funke nicht übergesprungen ist und was ich falsch gemacht habe. Ich glaube, Claudia mag keine Männer, die putzen", vermutete der 32-Jährige gegenüber Promiflash. Er hätte beispielsweise den Boden in der Küche und im Esszimmer geschrubbt, weil er nicht in einem Schweinestall dinieren wollte. "Ich glaube, das hat sie nicht so angemacht", erklärte er weiter.

Dass Claudia ihm tatsächlich einen Korb in der Kuppelshow gegeben hat, habe ihn aber nicht so stark getroffen. Er habe eher Zweifel, ob sie wirklich ihren Mr. Right finden will. "Ich habe gemerkt, dass sie keine Absichten für eine ernste, langfristige Beziehung hat", resümierte er.

Aytunc und Nikolai bei der "Claudias House of Love"-Entscheidung in Folge drei

Claudia Obert, Modeunternehmerin

Aytunc Günde und Claudia Obert bei "Claudias House of Love"

