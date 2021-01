Ralf Dümmel (54) schürt die Vorfreude der Die Höhle der Löwen-Fans! Bereits am Ende der achten Staffel im vergangenen Herbst wurde angekündigt: Die neunte Staffel der beliebten Tüftlersendung kommt schon im Frühjahr 2021! Die neuen Folgen, die zeitgleich mit der achten Ausgabe gedreht wurden, sind auch bereits im Kasten. Dennoch sind Judith Williams (48) und Co. schon wieder fleißig: Wie Zuschauerliebling Ralf jetzt verriet, geht der Dreh für "Die Höhle der Löwen" weiter!

Via Instagram veröffentlichte der Investor jetzt ein Foto seiner legendären Schuhkollektion – die Sohlen der schicken Treter leuchten nämlich in allen möglichen Farben. "Was bedeutet es wohl, wenn ich meine bunten Schuhsohlen in Köln ausbreite? Richtig! 'Die Höhle der Löwen'-Time", jubelt Ralf in der Bildunterschrift. "Ich war heute Nacht so aufgeregt, dass ich kaum schlafen konnte. Freue mich, tolle Gründerinnen und Gründer und die tollen Start-ups kennenzulernen." Offenbar wird aktuell schon Staffel zehn produziert.

Wie eingefleischte Fans wissen, hat Ralf nicht nur bunt besohlte Schuhe, sondern auch zu jedem Paar passende Accessoires! Im Promiflash-Interview verriet er vergangenes Jahr, wie er seine legendären Outfits zusammenstellt: "Witzigerweise fängt es immer mit dem Hemd an – das bestimmt die Farbe des Tages. Einen Tag ist mir mal nach Gelb, nach Rot oder Grün. Dann kommen Einstecktuch und Strümpfe dazu." Und natürlich – nicht zu vergessen – die Schuhe!

Instagram / ralfduemmel_dsprodukte Ralf Dümmels Schuhkollektion

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel in der achten Staffel "Die Höhle der Löwen"

Getty Images Ralf Dümmel im August 2020 in Köln

