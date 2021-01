Was für ein Augenschmaus! Topmodel Heidi Klum (47) dreht aktuell die 16. Staffel ihrer Erfolgsshow Germany's Next Topmodel in Deutschland und kommt dafür seit einiger Zeit in Berlin unter. Wie passend – denn dort fand nun die "About You"-Modenschau statt. Die Fashion Week wird zwar aufgrund der aktuellen Lage größtenteils online zu sehen sein, doch einige ausgewählte Gäste feierten dieses Event auch vor Ort: Heidi schmiss sich dafür in ein ganz besonderes Outfit.

Das Model posierte in einem weißen Jumpsuit samt Blazer und Glitzermaske für die Fotografen. Auf Instagram teilte Heidi Schnappschüsse und ein Video des Abends mit ihren Fans und es wurde deutlich: Die Model-Mama hatte wie immer sichtlich Spaß an ihrem Job. Auf einem Laufband gab sie ihren perfekten Walk zum Besten und gemeinsam mit Tänzerin Nikeata Thompson (40) alberte sie vor der Kamera herum. Auch Topmodel-Gewinnerin Lena Gercke (32) soll vor Ort gewesen sein. Ob Heidis Tochter Leni (16) wohl auch vor die Linse durfte? Schließlich gab sie vor wenigen Monaten ihr Model-Debüt.

Aber auch wenn sie dieses Mal nicht mit von der Partie gewesen sein sollte, hat die 16-Jährige genug um die Ohren. Schließlich steht sie in diesem Jahr gemeinsam mit Mama Heidi für GNTM vor der Kamera. Wie Bild berichtete, soll Leni vor Kurzem am Set über einen Laufsteg marschiert sein, der hoch oben unter dem Dach eines Einkaufszentrums befestigt war.

Getty Images Heidi Klum bei den People's Choice Awards in L.A. im Januar 2014

Instagram / heidiklum Heidi Klum am GNTM-Set

Instagram / heidiklum Leni, Heidi und Erna Klum im November 2020

