Das dürfte TV-Sternchen Oliver Sanne (34) aber freuen! Der Muskelmann nahm schon an einigen Sendungen teil: Nachdem er als Bachelor 2015 sein Fernsehdebüt feierte, suchte er bei Bachelor in Paradise nach einer Partnerin – flog in der zweiten Nacht der Rosen aber raus. Auch bei Kampf der Realitystars entschieden sich seine Kontrahenten nach nur kurzer Zeit gegen ihn. Nun kämpft er bei der Dschungel-Ersatzshow um das goldene Ticket nach Australien und siehe da: Oliver belegt beim Publikumsvoting den ersten Platz!

Zusammen mit Sam Dylan (29) und Christina Dimitriou (29) sitzt der ehemalige Rosenkavalier nun im Tiny House. Die Zuschauer können währenddessen für ihren Lieblingskandidaten abstimmen. Und tatsächlich bekam Oliver nach der ersten Sendung die meisten Anrufe. Seine Konkurrentin Christina überraschte das nicht: "Das war mir klar." Daraufhin gestand der Erstplatzierte: "Mich freut das. Für mich war das nicht so klar." Möglicherweise deutete er damit seine bisher nicht gerade erfolgreichen Fernsehauftritte an.

Den ein oder anderen Promiflash-Leser dürfte der Ausgang der Abstimmung auch erstaunen. Denn bei einer Umfrage von Promiflash konnte sich der Ex-Prince Charming-Kandidat Sam gegen seine Mitstreiter durchsetzen. 40,4 Prozent der Teilnehmer [Stand: 21.01.; 17.30 Uhr] sahen ihn ganz vorne.

Der Bachelor, RTL Oliver Sanne, Bachelor von 2015

Instagram / oliversanne.coaching Ex-Bachelor Oliver Sanne am Silvesterabend

TVNOW / Stefan Gregorowius "Prince Charming"-Kandidat Sam Dylan

