Ist das die Rache für ihr gebrochenes Herz? 2015 kämpfte Carolin Ehrensberger um das Herz von Bachelor Oliver Sanne (31). Im großen Finale gab der TV-Junggeselle jedoch Liz Kaeber (25) und eben nicht Caro die letzte Rose, die Blondine war am Boden zerstört. Nun treffen sich die beiden bei Bachelor in Paradise wieder. In der ersten Runde durften die Männer die begehrten Schnittblumen verteilen, Oli gab seine Caro, hoffte auf eine zweite Chance. Doch in der zweiten Runde ließ die Ahauserin ihren ehemaligen Angebeteten eiskalt abblitzen: Oliver muss das Paradies verlassen!

So hatte sich Oliver Sanne das Ganze wohl nicht vorgestellt. In der Nacht der Rosen bekam der 31-Jährige ausgerechnet einen Korb von seiner ehemaligen Kandidatin Carolin. Dabei dachten viele Zuschauer, dass es zwischen den beiden noch mal ordentlich knistern könnte. Besonders die Blondine zeigte durch viele Aktionen immer wieder, dass sie durchaus noch auf den Fitnesscoach steht. Aber falsch gedacht! Carolin nutzte ihre Machtposition und gab ihrem einstigen Schwarm eben keine Blume. Schon vor der Entscheidung hatte Oli ein komisches Gefühl: "Sie genießt die Rolle als Bachelorette, die ihr aber gar nicht steht!" War es Rache, weil Carolin damals so sehr verletzt wurde? Oder hat sie einfach wirklich kein großes Interesse mehr an dem Junggesellen?

Wie auch immer: Nach nur zwei Wochen muss der Ex-Bachelor das Paradies schon wieder verlassen. "Jetzt steht es bei Caro und mir eins zu eins. Jetzt sind wir quitt! " Wie heißt es so schön: Rache ist süß!

RTL Carolin Ehrensberger und Oliver Sanne

Anzeige

MG RTL D Carolin Ehrensberger und Oliver Sanne bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Carolin Ehrensberger , "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de