Schon nach der ersten Folge von Kampf der Realitystars musste Oliver Sanne (33) wieder seine Koffer packen. In einer spannenden Exit-Zeremonie, bei der seine Konkurrenten Georgina Fleur (30) und Sam Dylan (29) volle Entscheidungsfreiheit hatten, wurde der ehemalige Bachelor aus der Show gekickt. Was Oli wohl nach seinem Rauswurf zu sagen hat? Im Netz richtete er sich nach der Ausstrahlung an seine Community – und wollte vor allem eines klar stellen: Die kurze Kuschelei mit Kate Merlan (33) hatte nichts zu bedeuten!

"So schnell ist der Spaß schon wieder vorbei", sagte Oli in seiner Instagram-Story und beteuerte, dass er gerne länger in der Show geblieben wäre. Vier Drehtage habe er insgesamt miterlebt, in denen jede Menge passiert sei. So kam es unter anderem zu einer nächtlichen Umarmung zwischen ihm und Rotschopf Kate – und das, obwohl Oli doch eigentlich in festen Händen ist! Kein Wunder, dass er dafür Kritik von den Zuschauern einstecken musste. Der Ex-Rosenkavalier gibt allerdings Entwarnung: "Natürlich bin ich vergeben. Natürlich liebe ich meine Freundin Jill. Mit Kate habe ich mich ganz gut verstanden, das hat sich so ergeben per Losverfahren, dass ich neben ihr schlafen konnte."

Zudem habe der Zusammenschnitt dieses Moments nicht ganz der Realität entsprochen. "Achtmal wiederholt, wie ich den Arm um sie lege. Siebenmal in Zeitlupe abgespielt, dass es da dramatisiert ist", ärgerte er sich. Schließlich suche man im Schlaf gelegentlich die Nähe seines Bettnachbarn. "War eine doofe Sache. Aber letzten Endes war nichts dabei."

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": ab 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL II und auf TVNOW.

RTL2 Die "Kampf der Realitystars"-Kandidaten 2020

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Mai 2020

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne und Jil Rock



