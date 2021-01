Gute Nachrichten für alle Bridgerton-Fans! Die Netflix-Serie ist vor wenigen Wochen eingeschlagen wie eine Bombe. Schon über 63 Millionen Haushalte haben sich die Liebesgeschichte zwischen Simon (gespielt von Regé-Jean Page) und Daphne (gespielt von Phoebe Dynevor, 25) angeschaut. Kein Wunder also, dass die Fans bereits auf eine Fortsetzung hoffen. Genug Material wäre immerhin vorhanden. Schließlich basiert die Show auf einer ganzen Buchreihe. Jetzt wurde es endlich offiziell bestätigt: In wenigen Wochen starten tatsächlich die Dreharbeiten zur zweiten Staffel!

Das gab Netflix jetzt selbst in einer Pressemitteilung bekannt. Das Statement haben die Macher wie ein Schriftstück von Lady Whistledown aufgezogen, die die Figuren in der Serie mit dem nötigen Klatsch und Tratsch versorgt. "Der unvergleichliche Cast von 'Bridgerton' wird im Frühling 2021 zum Dreh zurückkehren. Diese Autorin hat aus verlässlicher Quelle erfahren, dass Lord Anthony Bridgerton vorhat, die Ballsaison zu dominieren. Ich werde meinen Stift bereit halten, um über all seine romantischen Aktivitäten zu berichten", heißt es in der Bekanntmachung. Die kommende Staffel wird sich also ganz um Daphnes großen Bruder Anthony (gespielt von Jonathan Bailey, 32) drehen.

Achtung, Spoiler!

Aber was erwartet die Zuschauer in den nächsten Folgen genau? Wenn die Macher sich an die Romanvorlage "Der Lord, der mich verführte" von Julia Quinn halten, wird Anthony Hochzeitspläne schmieden. Mit Edwina Sheffield scheint er in dem Buch die perfekte Frau an seiner Seite gefunden zu haben. Doch ihre Schwester Kate kann Womanizer Anthony nicht ausstehen und funkt dazwischen.

Liam Daniel/ Netflix Regé-Jean Page und Phoebe Dynevor in der Serie "Bridgerton"

Liam Daniel/Netflix Jonathan Bailey als Anthony Bridgerton in der Serie "Bridgerton"

