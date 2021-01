Ein trauriger Tag für alle Fans von Heath Ledger (✝28)! Der Schauspieler, der zuletzt vor allem mit seiner grandiosen Leistung als Joker in "The Dark Knight" überzeugen konnte, starb heute vor 13 Jahren. Familie, Freunde und Fans werden den Hollywoodstar nie vergessen. Doch was waren eigentlich damals die Umstände? Promiflash wirft für euch einen Blick in die Vergangenheit: Heath ist am 22. Januar 2008 an einer "akuten Vergiftung" gestorben!

Sein guter Kumpel und Mitbewohner Gerry Grennell erinnerte sich im Interview mit People an die schreckliche Zeit vor Heath' Tod zurück. "Ich hörte ihn manchmal durch die Wohnung wandern und stand auf und sagte: 'Komm schon, geh wieder ins Bett, du musst morgen arbeiten.' Er erwiderte meist nur: 'Ich kann nicht schlafen'", erzählte Gerry im Gespräch. Seine Familie und Freunde glauben bis heute, dass die Rolle des Jokers Heath zerstört hatte. Im Zuge seiner Vorbereitungen schloss sich der damals 28-Jährige tagelang ein und nahm verschiedenste Medikamente zu sich.

Letztendlich war ein Medikamenten-Mix schuld an seinem Tod, wie ein New Yorker Gerichtsmediziner feststellte. Darunter waren unter anderem Arzneimittel gegen Angststörungen, Schmerzmittel sowie Hustentabletten und Schlafmittel. Die Gerichtsmediziner waren damals aber nicht von einer gewollten Überdosis ausgegangen, vielmehr wurde dieser Tabletten-Cocktail als Unfall und "akute Vergiftung" gewertet.

Das Tragische: Nur einen Tag vor seiner ungewollten Überdosis warnte seine Schwester Kate den Schauspieler vor einem Arzneimittel-Mix. "Du kannst nicht einfach irgendwelche Mittelchen miteinander mischen, die du überhaupt nicht kennst", hatte sich deren Vater Kim in einem früheren Interview an ihre Bitte erinnert. Heath soll das Ganze damals aber ziemlich locker gesehen haben. "Mir wird schon nichts passieren", seien seine letzten Worte gewesen.

United Archives GmbH/ActionPress Heath Ledger als Joker in "The Dark Knight"

Getty Images Heath Ledger im November 2007

Getty Images Sally, Kim und Kate Ledger, Familie des verstorbenen Heath Ledger

Getty Images Heath Ledger im September 2006

