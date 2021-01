Fiona Erdmann (32) ist offenbar total vernarrt in ihren Nachwuchs! Seit August 2020 hat sich das Leben der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin komplett verändert: Sie brachte ihren Sohn Leo Luan zur Welt. Der kleine Junge ist Fionas ganzer Stolz. Erst vor wenigen Tagen schwärmte die TV-Bekanntheit mit einem süßen Schnappschuss von ihrem Spross. Jetzt überraschte Fiona mit einer niedlichen Liebeserklärung an ihren Sohnemann!

Fiona scheint in ihrer neuen Rolle als Mutter komplett aufzugehen. Eine Sekunde ohne den Sprössling ist für das Model fast undenkbar. "Gott, ich könnte dich auffressen", schrieb die Beauty via Instagram unter ihren neuesten Beitrag, in dem sie scherzhaft andeutet, in die Babyhand ihres Kindes zu beißen. "Dieser kleine süße Spatz schafft es täglich, so viele Gefühle in mir auszulösen", verriet die Beauty. Neben Liebe und purem Glück verspüre Fiona aber auch Aufregung.

Die Aufregung habe aber auch ihren Grund – die Neu-Mama ist nämlich gespannt, wie das Verhältnis zwischen ihr und ihrem Sohn einmal sein wird. So habe die Auswanderin zu ihrer eigenen Mutter stets einen super Kontakt gehabt. "Mir ist es total wichtig, dass Leo und ich eben genau diese Beziehung zueinander haben", erklärt Fiona. Dabei sei ihr wichtig, dass sie von ihrem Sohn ernst genommen werde, das Duo aber auch viel Spaß zusammen haben könne.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, TV-Bekanntheit

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo Luan

