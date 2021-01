Dieser Auftritt dürfte wohl einer der bedeutendsten ihrer Karriere gewesen sein. Bei der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden (78) wurde Lady Gaga (34) die Ehre zuteil, die amerikanische Nationalhymne zu singen. Dass ihr Festtagslook bei vielen Zuschauern vor den Bildschirmen für Irritationen sorgte, dürfte sie dabei nur wenig geschert haben. Der Unterstützung ihres größten Fans konnte sie sich schließlich gewiss sein: Zur Vereidigung brachte Lady Gaga ihren Freund Michael Polansky mit.

Der Unternehmer, der in schwarzem Anzug erschien, saß während der gesamten Zeremonie neben der "Shallow"-Sängerin, hielt ihre Hand und tauschte durch die Masken hindurch einen flüchtigen Kuss mit ihr. Nur für ihren großen Moment wich Lady Gaga von seiner Seite. Schon zuvor hatte sie auf Twitter die Bedeutung ihres Auftritts hervorgehoben: "Ich möchte unsere Vergangenheit anerkennen, heilend für unsere Gegenwart und leidenschaftlich für eine Zukunft sein, in der wir mit Liebe zusammenarbeiten. Ich singe für die Herzen aller Menschen, die in diesem Land leben."

Jenes von Michael hat sie jedenfalls schon längst erobert. Ende 2019 sollen sich die beiden kennengelernt haben, im Februar des vergangenen Jahres machten sie ihre Beziehung öffentlich. Der 40-Jährige soll laut ihrer Aussage "die Liebe ihres Lebens" sein.

Getty Images Lady Gaga und Joe Biden

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky im März 2020

Getty Images Lady Gaga im Oktober 2020

