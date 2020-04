Lady Gaga (34) sorgt derzeit immer wieder für große Freude bei ihren Fans: Sie veröffentlichte nach längerer Pause ihre neue Single "Stupid Love" und gab auch bereits erste Details über das nächste Album preis. Neben ihrem beruflichen Erfolg läuft es aber auch in ihrem Privatleben so richtig rund: Die Sängerin scheint in ihrer aktuellen Beziehung überglücklich zu sein und macht ihrem Freund jetzt eine süße Liebeserklärung.

"Die Liebe meines Lebens", nennt die Sängerin ihren Partner Michael Polansky in der amerikanischen Sendung Morning Joe, in der sie eingeladen wurde, um über psychische Gesundheit und die aktuelle Lage zu reden. Die Beauty ist nämlich Teil eines virtuellen Konzertes mit dem Namen "One World: Together At Home", mit dem sie ihren Fans die häusliche Isolation versüßen will. Die Zeit zuhause verbringt sie gerade auch gemeinsam mit ihrem Liebsten, wie sie im Internet offenbarte.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass die Sängerin in der Öffentlichkeit zu ihrer Liebe steht. Bereits seit einigen Wochen begeistert Gaga ihre "Little Monsters" mit zuckersüßen Pärchenfotos auf Social Media.

Lady Gaga und Michael Polansky im März 2020

Lady Gaga und Michael Polansky

Lady Gaga und Michael Polansky



