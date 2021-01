Die nächste Überraschung bei der Tagesschau! Erst im Dezember verabschiedete sich Jan Hofer (68) nach fast 36 Jahren als Chefsprecher von der Sendung. Nach Ende der 20-Uhr-Ausgabe hatte er sich mit einer emotionalen Rede an die Zuschauer gewandt und noch während der Sendung seine Krawatte abgenommen. Nun überraschte auch Linda Zervakis mit einer Abmoderation der etwas anderen Art. Die Nachrichtensprecherin präsentierte sich im ARD-Studio in bequemer Arbeitsgarderobe.

Auf Facebook teilte die Moderatorin am Donnerstag ein Video besagter Abmoderation und überraschte mit einem untypischen Kleidungsstück. Als die Kamera in die Totale fährt und die Deutsch-Griechin vom Pult wegtritt, wird sichtbar: Linda Zervakis trägt eine Jogginghose. Zu dem unterhaltsamen Clip schrieb die 45-Jährige: "Heute ist internationaler Tag der Jogginghose. Let‘s fetz." In dem Video sieht man die "Tagesschau"-Sprecherin in einem gelben Blazer und anlässlich des besonderen Tages in einer blauen Jogginghose. Nach der Verabschiedung steckte sie eine Hand in die Hosentasche und verließ das Studio.

Auch die Zuschauer fanden die besondere Aktion der hübschen TV-Bekanntheit unterhaltsam. "War doch cool. Passte farblich und dann der gerockte lockere Abgang", "Die Kombi sieht auch nicht mal schlecht aus!" oder "Sehr lässiger Abgang und dabei gut aussehen. Kann so nicht jeder. Coole Sache", lauteten einige der Kommentare. Sogar auf die Frage einer Userin, von welcher Marke die Hose stamme, antwortete Linda: "Adidas".

Facebook / Linda Zervakis Linda Zervakis im Januar 2021

Clemens Niehaus / Future Image Linda Zervakis, Tagesschau-Sprecherin

Mischke,Andre Linda Zervakis, Tagesschau-Sprecherin

Instagram / lindazervakis Linda Zervakis, Moderatorin

