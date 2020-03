Das Corona-Virus zollt überall seinen Tribut! Um die Ausbreitung der Pandemie möglichst zu verlangsamen, sind bereits in vielen Ländern Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden. So haben in Deutschland beispielsweise sämtliche Schulen und Kindertagesstätten geschlossen, außerdem sind die Menschen angehalten, möglichst zu Hause zu bleiben. Von beiden Regelungen ist auch Mama und Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis betroffen: In ehrlichen und ungeschönten Clips berichtet sie aktuell aus ihrer Quarantäne.

Am vergangenen Montag begann die Moderatorin damit, tägliche Videobotschaften via Instagram zu veröffentlichen: Fensterputzen, Kochen, Aufräumen, Kids bespaßen – zunächst ackert Linda sich noch motiviert durch den neuen Alltag. Doch an Tag vier verlässt sie nun langsam, aber sicher die gute Laune: "Ich will ehrlich zu euch sein: Ich habe euch etwas vorgemacht, die Wahrheit der Quarantäne sieht so aus: [...] Ich habe den ganzen Vormittag damit zugebracht, das Schulmaterial meiner Kinder zu verstehen. Zwischendurch Hunger, Durst, Vase kaputt gegangen, Schoko in den Teppich getreten, Spülmaschine ausräumen etc.", lieferte sie einen kleinen Einblick in ihr aktuelles Chaos. Sie würde den Hut vor allen Paaren ziehen, die das sonst täglich durchmachen.

Weitere Quarantäne-Updates würden von ihr erst mal nicht folgen. Enttäuschten Fans rät sie: "Folgt jungen, frischen Influencern, die selbst in der Krise gut aussehen und ihre Ernährung umstellen." Habt ihr euch ihre Videotagebücher angesehen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Andreas Rentz/Getty Images Zinda Zervakis bei der Bambi-Verleihung 2019

Instagram / lindazervakis Linda Zervakis an Tag zwei in Corona-Quarantäne

Instagram / lindazervakis Linda Zervakis an Tag vier in Corona-Quarantäne



