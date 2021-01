Jacob hat es allen gezeigt! Der junge Mann aus Aurich trat heute vor die DSDS-Jury und kämpfte um den Einzug in den heiß begehrten Recall. Dafür musste er allerdings Poptitan Dieter Bohlen (66) und seine Jury Kollegen Mike Singer (21) und Maite Kelly (41) überzeugen. Vor seinem großen Auftritt verkündete der 21-Jährige noch eine Besonderheit: Vor vier Jahren versuchte sein Bruder bereits sein Glück in der Castingshow – wurde damals allerdings mit vier "Nein" nach Hause geschickt. Traf Jacob nun dasselbe Schicksal wie seinen Bruder?

Mit "7 Years“ von Lukas Graham wollte der Lockenkopf die Jury überzeugen. Er legte sein ganzes Gefühl in seine Stimme und sang drauf los. Sein Auftritt war zwar nicht perfekt, aber trotzdem löste er etwas in der Jury aus. "Ich weiß nicht, wieso, aber es hat mich berührt. Da war so ein Magic-Moment, das reißt mich als Profi viel mehr mit", lautete Maites Urteil. Und auch Dieter konnte Jacob überzeugen. "Manche Menschen stehen ja echt nicht auf hohe Töne, aber ich fand's geil", sagte er. Der 21-Jährige habe ihn mit seinem Auftritt echt umgehauen – da konnte er gar nicht anders, als ihn eine Runde weiter schicken.

Jacob konnte sein Glück kaum fassen. Im Gegensatz zu seinem Bruder darf er nun weiter von der Karriere als Sänger träumen und sich im Recall erneut beweisen. Ob er sich mit seiner gefühlvollen, aber nicht perfekten Stimme gegen die anderen Kandidaten durchsetzen kann, bleibt abzuwarten.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

Anzeige

DSDS, RTL Jacob Decker beim DSDS-Casting

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Die DSDS-Jury 2020: Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de