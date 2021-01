Simon Böer (46) freut sich offenbar auf diese neue Herausforderung! Am kommenden Donnerstag ist es so weit und der Schauspieler ist zum ersten Mal in seiner neuen Rolle als Mathe- und Physiklehrer David Ritter bei Der Lehrer zu sehen. Er tritt damit in große Fußstapfen – Hendrik Duryn (53) spielte jahrelang den Pädagogen Stefan Vollmer, der seinen Schülern immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Mit seinem Serieneinstieg läutet der "Professor T."-Darsteller nun eine neue Ära ein. Doch wie steht Simon selbst zum Thema Schule?

Mit RTL sprach der Berliner über seine Figur und seine Meinung zum Bildungssystem. "Schule war mir immer schon ein Herzensthema, da es hier um viel mehr als um bloße Wissensvermittlung geht", betonte er. Daher sei es eine Ehre für ihn, in dem Format mitzuwirken. Auch wenn es sein Serien-Ich erst einmal anders sehe, bedeute Schule für den 46-Jährigen auch die Chance, "soziale Kompetenz und emotionale Intelligenz zu stärken". Nebenbei verriet er, dass Physik und Mathe in seiner Schulzeit nicht zu seinen Lieblingsfächern gehörten. Er habe viel verdrängt und daher jetzt einiges an Wissen wiederentdecken und nachholen müssen.

Doch was glaubt der Vater von zwei Kindern, wie der erste Schultag für seinen Charakter verlaufen wird? "Erst mal hat er mit ordentlich Gegenwind zu rechnen. Auch weil alle verständlicherweise den Vollmer vermissen", erklärt er. David sei im Gegenteil zu seinem Vorgänger eher ein verkopfter Analyst, der seine Emotionen für sich behalte. Ob er trotzdem die Herzen seiner Schüler und die der Zuschauer für sich gewinnen wird?

TVNOW / Frank Dicks Simon Böer als David Ritter bei "Der Lehrer"

