Was Christinas (29) Liebster Aleks (29) wohl dazu sagt? Die Beauty und der Muskelmann lernten sich vergangenes Jahr kennen und lieben. Gemeinsam treten sie zur Zeit bei der #CoupleChallenge gegen andere Realitystars an. Nun flimmert die 29-Jährige auch bei der Dschungel-Ersatzshow über die Bildschirme. Mit Sam Dylan (29) und Oliver Sanne (34) sitzt sie momentan im Tiny House. Mit Letzterem scheint sie sich wirklich gut zu verstehen. Christinas Freund Aleks weiß nicht so recht, was er davon halten soll, wie er jetzt im Promiflash-Interview verriet.

Gegenüber Promiflash erzählte der einstige Love Island-Kandidat, dass er Oli nicht wirklich einschätzen könne: "Auf der einen Seite gibt er sich wie der größte Frauenaufreißer. Auf der anderen Seite versucht er zwanghaft lustig zu sein, was er nicht ist." Aleks ist anscheinend nicht so begeistert von Christinas neuem Show-Buddy. Dennoch betonte er: "Falls die beiden sich wirklich gut verstehen, dann freut es mich sehr, da Christina dann eine Bezugsperson im Tiny House hat!"

Von wem Aleks tatsächlich nicht sonderlich viel zu halten scheint, ist ein anderer Mitstreiter: Sam. Eigentlich seien die zwei Männer sogar befreundet, aber er finde es erbärmlich", dass Sam versuche, Christina auf jegliche Art und Weise mit Provokationen aus der Reserve zu locken", kommentierte er dessen Äußerungen über die temperamentvolle Griechin im Gespräch mit Promiflash.

Instagram / oliversanne.coaching Ex-Bachelor Oliver Sanne am Silvesterabend

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitrou und Aleksandar Petrovic im November 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Sam Dylan, Reality-TV-Star

