Geht es bald los bei Nina Bott (43)? Die ehemalige GZSZ-Darstellerin ist derzeit in freudiger Erwartung ihres vierten Kindes – und bereits hochschwanger. Jederzeit könnte das Geschwisterchen für Lennox, Luna und Lio also das Licht der Welt erblicken. Zum ersten Mal möchte die Schauspielerin zu Hause entbinden. Und das wird wohl schon ganz bald sein: Nachdem Nina stärkere Wehen hatte, bereitete sie nun alles für die Hausgeburt vor.

"Gestern Abend habe ich das erste Mal gedacht, man könnte die Hebamme jetzt vielleicht mal anrufen, aber irgendwie habe ich gemerkt, dass ich noch nicht so richtig bereit bin", erzählte die 43-Jährige in ihrer Instagram-Story. Der Grund: Sie sei gestresst gewesen, weil ihre Kids im Schlafzimmer der Eltern geschlafen hätten. Und die sollen natürlich nicht geweckt werden, wenn der Geburtspool aufgestellt wird. Bis zur Geburt schlafen die drei deshalb nun in Lunas Zimmer.

Tatsächlich konnte Nina trotz der Wehen einschlafen – und das wundert sie so gar nicht. "Ich war einfach noch nicht offen dafür, denk ich mal", munkelte sie und fügte hinzu, nun richtig ausgeschlafen zu haben. "Heute habe ich also viel mehr Kraft, heute wäre ich vielleicht schon bereit." Trotz reichlich Bewegung in Form eines Spaziergangs lässt ihr Baby aber noch auf sich warten.

Instagram / ninabott Schauspielerin Nina Bott in der 40. Schwangerschaftswoche

Instagram / ninabott Nina Bott im Januar 2021

Instagram / ninabott Nina Bott mit ihren beiden jüngsten Kids

