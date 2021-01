Bei Nina Bott (43) ist es bald soweit! Die ehemalige GZSZ-Darstellerin hatte bereits im vergangenen Juli ihre Schwangerschaft verkündet – und damit bekannt gegeben, dass sie ihr viertes Kind erwartet! Seitdem hält die 43-Jährige ihre Fans immer wieder mit Baby-Updates auf dem Laufenden und verriet bereits, dass sie eine Hausgeburt plane. Jetzt teilte die Schauspielerin erneut einen privaten Schnappschuss und verkündete, dass die Geburt quasi kurz bevorsteht.

Auf Instagram teilte die werdende Mutter drei Bilder, auf denen sie stolz ihren kugelrunden Bauch präsentiert. Die Vorfreude auf das Baby ist Nina dabei deutlich ins Gesicht geschrieben – sie kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. In der Bildbeschreibung verriet sie, dass sie nun in der 40. Schwangerschaftswoche sei – es könnte also jeden Moment losgehen. Als Hashtag schrieb sie: #4istnegang. Und genau auf diese Gang freut sich die Schauspielerin gerade ungemein. Außerdem verkündete Nina, dass sie die Fragen ihrer Fans zu der geplanten Hausgeburt beantworten wolle.

Bei Letzterer wiederum gibt es allerdings ein Problem: Beide Hebammen, die für die Geburt eingeplant waren, wurden kürzlich positiv auf das Coronavirus getestet, wie Nina vor einigen Tagen gestresst in ihrer Instagram-Story erzählt hatte. Sie lerne deshalb gerade eine Ersatzhebamme kennen. "Das muss ich jetzt erst mal ein bisschen auf mich wirken lassen", hatte sie betont.

Anzeige

Instagram / ninabott Nina Bott, Schauspielerin

Anzeige

ActionPress Nina Bott, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / ninabott Nina Bott im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de