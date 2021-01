Andrej Mangold (34) blickt sehr gerne auf seine Zeit als Bachelor zurück! 2019 hatte der Basketballer vor den Augen von Millionen Deutschen seine große Liebe im Fernsehen gesucht. Er hatte sich auf die Liebesreise vor der Kamera begeben und lernte dort tatsächlich seine Traumfrau kennen: Jennifer Lange (27) war damals seine Auserwählte. Auch wenn es keine Liebe für die Ewigkeit war, so erinnert sich der 34-Jährige trotzdem gerne an das Abenteuer zurück und hielt gleich noch ein paar Ratschläge für den neuen Rosenkavalier bereit.

Seit Mittwoch sucht Niko Griesert (30) als neuer Bachelor seine Partnerin fürs Leben. Anlässlich des Staffelbeginns verfasste Andrej einen Instagram-Post und blickte auf seine eigene Reise zurück. "Eine wundervolle Zeit und Erfahrung, die ich niemals vergessen werde und die mein Leben extrem positiv verändert hat!", betonte er. Er wünsche Niko alles Gute und ein Happy End. "[Ich wünsche ihm] eine unvergessliche Reise und hoffe, dass auch er sich so fallen lassen kann und sich so verliebt wie ich damals", schrieb Andrej. Und einen Ratschlag gab er dem Neuen auch noch mit auf den Weg: "Bleib dir selber treu, folge deinem Herzen", so der Sportler.

Mal sehen, ob es für Niko am Ende besser läuft als für Andrej – denn Jenny und er hatten sich im vergangenen November getrennt. Das Liebesaus verkündete die Zumbatrainerin damals auf Instagram. Sie sei dennoch dankbar für die gemeinsame Zeit und wünsche Andrej alles Gute für die Zukunft. Viele Fans vermuteten, dass ihre gemeinsame Teilnahme am Sommerhaus der Stars und die damit einhergehende Kritik an ihrem Verhalten Gründe für die Trennung waren.

TVNOW / Ruprecht Stempell Niko Griesert, der Bachelor 2021

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im Juli 2019 in Aachen

Instagram / dregold Andrej Mangold im Juni 2020

