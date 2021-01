Wen trägt Laura Maria Rypa wirklich in ihrem Herzen? Die Rechtsanwaltsfachangestellte datete wohl kurz nach der offiziellen Trennung von Pietro Lombardi (28) den Influencer Jonathan Steinig – jedoch schien es zwischen den beiden nicht so ganz zu funktionieren. Auch Lauras weiterhin romantischen Gefühle für den Sänger dürften dabei wohl eine Rolle gespielt haben. Offenbar hatte Jonathan aber gar nicht den Eindruck, dass die Beauty noch an Pietro hing...

Dass die Influencerin und der Musiker immer noch weitaus mehr als freundschaftliche Zuneigung füreinander empfinden, gaben sie bereits öffentlich zu. Doch davon will Jonathan nichts mitbekommen haben, als er mit der Schönheit anbandelte. "Es wurde mir auch nie so vermittelt, dass da überhaupt noch Liebe war oder Liebe ist. Sonst hätte ich mich ja auch nicht auf eine Dame eingelassen", erklärte er gegenüber RTL in einem Interview.

Der enttäuschte Hottie ging aber sogar noch einen Schritt weiter. Er deutete an, dass Laura die Romanze mit Pietro eventuell aus Kalkül wieder aufleben lässt: "Vielleicht ist da auch ein bisschen Business mit dabei. Das kann natürlich auch sein", mutmaßte der Tattoo-Liebhaber – weiter ging er dann aber doch nicht ins Detail.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Instagram / lauramaria.rpa/ Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Influencer

