Kein Liebesglück für Amanda Abbington (46)! Nachdem sich die Schauspielerin, die durch ihre Rolle in Sherlock bekannt wurde, und Martin (49) Freemann nach 15 Jahren Beziehung 2016 ihre Trennung bekannt gegeben hatten, verliebte sich die Britin Hals über Kopf in Jonjo O’Neill. Anfang des vergangenen Jahres zog sie mit dem nordirischen Schauspieler sogar zusammen. Jetzt verriet Amanda jedoch, dass sie und Jonjo schon länger kein Paar mehr sind!

"Leider habe ich keinen irischen Mann mehr an meiner Seite, er ist weg! Aber es ist schon in Ordnung, so was passiert halt", erklärte sie auf ihrem Instagram-Profil auf die Frage hin, wie denn ihr Beziehungsstatus sei. Am Anfang habe sie sehr darunter gelitten, weil sie nach vier Jahren Beziehung mit ihrem einstigen Liebling plötzlich ganz alleine gewesen sei. Da die Trennung nun schon einige Zeit her sei, habe sie damit aber abschließen können, so Amanda weiter. Während die "Selfridge"-Darstellerin ganz offen über ihr Beziehungs-Aus plauderte, hielt sich ihr Ex mit einem öffentlichen Statement bislang noch zurück.

Auf Datingplattformen nach Ablenkung zu suchen, sei für die 46-Jährige keine Option, betonte sie auf die neugierige Nachfrage eines Followers hin. "Wenn du alleine bist, dann baust du deine Kraft wieder auf und bekommst ein ganz anderes Gefühl für die Perspektive", erklärte Amanda abschließend.

Anzeige

Instagram / jonjooneill Jonjo O’Neill, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Amanda Abbington im April 2015 in London

Anzeige

Instagram / jonjooneill Jonjo O’Neill im April 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de