Das wollten Carmen (55) und Robert Geiss (56) nicht auf sich sitzen lassen! Die Millionärsfamilie gönnt sich bekanntlich allerhand Luxus – so zum Beispiel auch ein Boot, das sie für Urlaube in Miami nutzen. Das hatte zuletzt aber gestreikt und musste zur Reparatur gebracht werden. Doch Familienoberhaupt Robert hatte dabei gar kein gutes Gefühl. Er glaubte, man wolle ihn für blöd verkaufen und fasste einen Entschluss: Er wollte sich sein Eigentum auf eigene Faust zurückholen.

In einer neuen Folge von Die Geissens wurden die Fernsehzuschauer Zeugen der semi-legalen Aktion. Der Unternehmer hatte ein Schleppboot organisiert, um den Plan in die Tat umzusetzen. "Ich hoffe jetzt am Ende des Tages, dass es jetzt da kein Aufstand gibt. Jetzt kann uns natürlich passieren, dass uns irgendeiner von der Firma, vom Office oder von der Polizei aufhält", erklärte Robert. Während seine Töchter Shania (16) und Davina (17) sich fragten, ob das überhaupt legal sei, war Carmen voll auf der Seite ihres Mannes: "Das ist so 'ne typische Touristenfalle. Die denken, die dummen Deutschen."

Tatsächlich holte die Familie das Boot ganz ohne Komplikationen zurück. "Auch wir können auf Betrüger reinfallen", gab der 56-Jährige zu. Doch jetzt hätten sie einen anderen Mechaniker beauftragt. Der solle nun checken, was genau repariert werden muss. "Der ist auf jeden Fall besser. Der macht Kostenvoranschläge", betonte der zweifache Vater.

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss auf seiner Yacht im November 2020

ActionPress Carmen und Robert Geiss im Januar 2020 in Wien

Die Geissens, RTL2 Die Geissens auf ihrem Boot

