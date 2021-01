Neues Liebesglück in der deutschen TV-Landschaft! 2020 schaffte es der Musiker Joshua Tappe bei der beliebten deutschen Castingshow DSDS auf den dritten Platz. Seitdem versucht der Bartträger im Musikbusiness Fuß zu fassen. Privat schaffte er es anscheinend schneller, sich niederzulassen. Er hat nämlich eine neue Freundin und die ist keine Unbekannte. Die Frau an seiner Seite ist eine waschechte Miss Germany.

Es handelt sich dabei um Anne-Kathrin Kosch, die sich 2011 den Miss-Germany-Titel und die zugehörige Krone sicherte. "Ich sollte in Annes TV-Weihnachtsshow auftreten und wir waren dazu beruflich in Kontakt. Weil wir uns so gut verstanden haben, haben wir uns dann kurz darauf privat in ihrem Apartment verabredet", ließ Joshua das Kennenlernen mit der Blondine im Bild-Interview Revue passieren. Anfangs haben sie laut dem Sänger nur eine Spaßbeziehung gehabt, doch es wurde schnell ernster.

Die beiden wollen demnächst auch schon zusammenziehen. "Wir sind in jeder Hinsicht auf einer Wellenlänge, können viel miteinander lachen und gehen uns nie auf die Nerven. Das ist doch eine perfekte Basis", erklärte Joshi, wie seine Liebste Koschi ihn nennt, weiter.

Facebook / MissGermany2011 Moderatorin Anne-Kathrin Kosch

Instagram / joshuatappe.official Joshua Tappe, Ex-DSDS-Kandidat

Facebook / MissGermany2011 Anne-Kathrin Kosch

