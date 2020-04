Wie stehen die Deutschland sucht den Superstar-Finalisten zu ihrem ersten eigenen Song? Am Freitag veröffentlichten Chiara D'Amico, Paulina Wagner, Joshua Tappe und Ramon Kaselowsky jeweils eine Single. Allerdings handelt es sich dabei nicht um vier verschiedene Lieder, die jetzt auf zahlreichen Streaming-Plattformen zu hören sind – sondern um unterschiedliche Versionen von Dieter Bohlens (66) Komposition "Eine Nacht"! Stört es die Finalisten denn, dass sie alle nach derselben Vorlage gesungen haben?

Im Gespräch mit Promiflash erklärte Chiara, dass sie am Anfang "ein bisschen Panik" hatte, weil letzlich ja alle dieselbe Komposition interpretieren. "Aber jetzt, wo wir alle noch mal in die Songs reingehört haben, ist es wirklich erstaunlich anders. Jeder hat seine eigene Version daraus gemacht und das finde ich, ist das Interessante daran." Auch Paulina sei am Anfang erst etwas kritisch gewesen. Dann habe sie jedoch festgestellt, dass alle Versionen völlig unterschiedlich seien, was sie "total beruhigt" habe.

Ramon schließt sich den anderen Finalisten an: Sie würden alle ihren jeweils eigenen "Flavour" mitbringen. Darum freue er sich über die Veröffentlichung – ganz egal, "ob nur ich den Song singe oder alle." Joshua hingegen hört in den Liedern seiner Konkurrenten wenige Unterschiede, dafür aber in seinem eigenen: "Ich muss sagen, mein Alleinstellungsmerkmal ist, dass ich mir die Pop-Version ausgesucht habe. Die anderen drei singen alle die Schlager-Version. Das heißt, ich bin der Einzige, der sein eigenes Lied hat – beziehungsweise seine eigene Version von dem Lied."

Anzeige

Instagram / chiaradamicoofficial Chiara D'Amico im Oktober 2019

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Paulina Wagner und Ramon Kaselowsky bei DSDS 2020

Anzeige

Instagram / joshuatappe.official Joshua Tappe im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de