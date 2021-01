Die Fans der Webserie Das Internat können sich freuen: Das Joyn-Format geht in die zweite Runde! Im vergangenen Oktober ging die Serie rund um eine Internatsklasse mit TV-Legende Sonya Kraus (47) als Rektorin das erste Mal an den Start. Die Schüler wurden allesamt von Netz-Bekanntheiten wie Mario Novembre (20), Payton Ramolla (21) oder Chany Dakota (24) gespielt. Seit wenigen Tagen befindet sich der prominente Cast wieder am Drehort und produziert fleißig weitere Folgen!

Die Stars der Serie reisten bereits am vergangenen Wochenende an, wie man vielen Instagram-Storys entnehmen konnte. Im Promiflash-Interview hatte Darstellerin Payton nur wenige Tage zuvor ebenfalls bereits angeteasert: "Ich bin in zwei Tagen wieder auf einem 'Das Internat'-Dreh, also es wird auf jeden Fall eine neue Staffel geben!" Insgesamt sieben Wochen wird der Cast nun vor Ort verbringen, wie ihre Kollegin Chany bereits in einer Story am vergangenen Samstag erzählte.

Um was es genau in der neuen Staffel gehen wird, ist selbstverständlich noch geheim. Allerdings dürfte es gleich zu Beginn spannend werden, schließlich endete die letzte Folge mit einem ordentlichen Cliffhanger. Schüler Ben (Leon Pelz) hatte das gesamte Internat unter Wasser gesetzt, sodass es sogar zu einem Feuerwehreinsatz kam. Ob auf den Teenie nun eine fette Strafe zukommt?

Instagram / payton.r Payton Ramolla und Nathan Goldblat, Influencer

benrashots Szenenbild aus "Das Internat"

benrashots Leon Pelz als Benjamin Furr in "Das Internat"

