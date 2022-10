Wieder mit Luca zusammen? Payton Ramolla klärt Gerücht auf!

Payton Ramolla (22) räumt mit den Gerüchten ein für alle Mal auf! Ende September trennten sich die Influencerin und ihr Freund Laserluca (26), wie der YouTuber bekannt gab. Vor einigen Tagen wurden die beiden aber zusammen in London gesichtet – ihre Fans hofften auf ein Liebes-Comeback des einstigen Web-Traumpaares. Sind sie tatsächlich wieder zusammen? Payton meldet sich dazu nun zu Wort!

In ihrer Instagram-Story klärte die Beauty die Sache nun auf. "Zwischen uns ist alles cool", begann Payton ihr Statement. Vor ihrer Trennung hatten die beiden eine Reise nach London geplant, diese wollten sie schlichtweg nicht verfallen lassen. "Wir haben uns halt einfach dazu entschlossen, gemeinsam dort hinzufahren." Eine Liebes-Reunion feierten sie und Luca also nicht – offenbar sind die zwei einfach nur gute Freunde.

Treffen wollen sich Luca und Payton im Übrigen noch öfter. "Wir werden auch in Zukunft weiterhin zusammen chillen", äußerte Payton abschließend dazu via Social Media. Zudem deutete die 22-Jährige an, dass sie und ihr Ex-Freund, in den vergangenen Wochen oft im Kontakt standen, da sie noch einige Dinge regeln mussten.

