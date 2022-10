Nicht getrennt? Payton Ramolla und Luca in London gesichtet

Ist zwischen Payton Ramolla (22) und Laserluca (26) etwa doch nicht Schluss? Ende September gab der YouTuber, der mit bürgerlichem Namen Luca Scharpenberg heißt, die Trennung von der ehemaligen Promi Big Brother-Kandidatin bekannt. Nach dem Liebes-Aus deutete die Influencerin im Netz bereits an, dass sie noch nicht ganz mit ihrem Ex abgeschlossen habe. Haben Payton und Luca womöglich sogar wieder zueinandergefunden? Sie wurden nun zusammen in London gesichtet!

Auf TikTok veröffentlichte ein Fan nun ein Video, in dem die beiden in der britischen Hauptstadt zu sehen sind. Auf einem Bild sitzt Luca auf einem Geländer und dabei ist deutlich zu erkennen, dass es sich bei der Blondine, die vor ihm steht, um seine Ex handelt. Offenbar halten sich die ehemaligen Turteltauben schon länger in London auf. Vor ein paar Tagen lichtete ein Promiflash-Leser Payton und den Hottie bereits vor dem London Eye ab.

Die 22-Jährige gibt in ihren Instagram-Storys aktuell jedenfalls vor, zu Hause in Deutschland zu sein. Erst gestern postete sie ein paar Aufnahmen, auf denen sie auf ihrer Couch sitzt. Das macht natürlich auch ihre Fans stutzig. "Dann sind Paytons Storys wohl vorgedreht", merkte nur einer von vielen Usern unter dem Clip an.

Promiflash ConCrafter Luca und Payton Ramolla im Oktober 2022

Promiflash ConCrafter Luca und Payton Ramolla in London, 2022

Instagram / payton.r Payton Ramolla und Luca

