Nach Liebes-Aus: Hängt Payton Ramolla noch an ihrem Ex Luca?

Ist Payton Ramolla (22) noch nicht über ihren Ex Luca Scharpenberg (26) hinweg? Immer wieder spekulierten die Fans in den vergangenen Monaten, dass sich die einstige Promi Big Brother-Kandidatin und der YouTuber, der auch unter seinem Künstlernamen Laserluca bekannt ist, womöglich getrennt haben. Ende September gab der Webstar in einem offiziellen Statement daraufhin das Liebes-Aus bekannt. Payton scheint mit Luca aber noch nicht ganz abgeschlossen zu haben...

Auf TikTok veröffentlichte die 22-Jährige nun ein Video, in dem sie zunächst auf einer Party zu sehen ist. Eine weitere Aufnahme zeigt Payton dabei, wie sie traurig auf ihr Handy starrt. "Gehe feiern, um den Kopf freizubekommen, aber muss dann doch wieder an ihn denken", schrieb sie zu dem Clip. Ob die Influencerin damit wohl andeuten will, dass sie noch an Luca hängt?

Für einige Follower dürfte das Liebes-Aus ziemlich überraschend gekommen sein. Zwar kursierten immer wieder Gerüchte, dass es zwischen der Blondine und dem Hottie angeblich kriselt. Doch Mitte August stellte Payton im Gespräch mit Promiflash noch klar: Bei ihnen läuft alles super! "Wir beide sind zusammen nach Köln gezogen", verkündete sie im Interview damals überglücklich.

Anzeige

Instagram / payton.r Payton Ramolla, Influencerin

Anzeige

Instagram / laserluca Laserluca, YouTuber

Anzeige

Instagram / payton.r Payton Ramolla, ehemalige "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de