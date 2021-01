So sieht man die Kurven-Queen selten! Kim Kardashian (40) und Kanye West (43) waren jahrelang das Traumpaar schlechthin – seit Kurzem soll allerdings alles aus sein. Medien berichten immer wieder von einer Trennung der US-Stars: Ihre Paartherapie sollen die beiden beendet haben und die Scheidung stehe kurz bevor. Die Reality-TV-Darstellerin äußerte sich zwar noch nicht offiziell zu den neuesten Gerüchten – gab dafür aber im Netz ein Lebenszeichen und teilte ein zuckersüßes Throwback-Foto mit ihren Fans. Darauf sieht man Kim in einem eher ungewöhnlichen Look.

Auf Instagram postete die 40-Jährige ein Foto von sich, ihrer Tochter Chicago (3) und Nichte Stormi (2). Darauf hält die Beauty die zwei Kleinen fest im Arm. Das Besondere an dem Bild: Chicago und Stormi sind noch Babys und Kim zeigt sich ungeschminkt. So sieht man den Social-Media-Star selten! Zu der älteren Aufnahme schrieb Kim: "OMG, ich habe dieses Bild in meiner Galerie gefunden und die Babys sind noch so klein und dick und süß und perfekt!" Kim wirkt auf dem Bild zufrieden und unbeschwert – ob es ihr gerade auch gut geht?

Kylie Jenner (23), Kims Schwester und die Mutter der kleinen Stormi, kommentierte den Post natürlich direkt. Mit einem Herzemoji drückte sie ihre Gefühle aus und schrieb: "So klein". Anscheinend können die beiden Frauen gar nicht glauben, wie schnell die Zeit vergeht und wie große ihre Kids schon sind.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, November 2019

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

